ما خفايا محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان؟

عقب فشل محاولة الانقلاب في السودان، أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن لجنة خاصة ستصدر قرارات لتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، متهما فلول النظام البائد بالوقوف وراء ما حدث.

وفيما تؤكد روسيا على استعداداها لدعم السودان في حل مشاكله خلال الفترة الانتقالية، شددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج على رفضها لأي محاولات لعرقلة جهود السودانيين لإنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي.

فما هي خفايا المحاولة الانقلابية الفاشلة؟ وكيف ستؤثر على مشهد المرحلة الانتقالية؟

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