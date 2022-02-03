ما خفايا عملية القوات الأمريكية في إدلب بسوريا وتصفية زعيم داعش؟
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عملية للجيش الأميركي في ريف إدلب بسوريا أزاحت زعيم تنظيم داعش تقول الرواية الأمريكية على لسان الرئيس جو بايدن الذي أكد أن هدفها هو حماية الشعب الأميركي وحلفاء الولايات المتحدة، بالرغم من أن الحليف الأساسي في محاربة التنظيم في سوريا استنكر في وقت سابق فتح التحالف الدولي بقيادة واشنطن الأجواء أمام هجمات تركية على الحسكة قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها جاءت لخلق مزيد من الفوضى بالتزامن مع أحداث سجن الحسكة بينما اتهمت دمشق واشنطن بمحاولة إعادة تدوير داعش لتبرير بقاء قواتها
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