ما خفايا الهستيريا الغربية ضد روسيا حول مزاعم حرب بأوكرانيا؟

منذ أيام لا يتحدث سياسي غربي إلا عن "الغزو الروسي لأوكرانيا". لا مواضيع يبحثها الإعلام الغربي سوى "الغزو الروسي لأوكرانيا". حتى أن وسائل إعلام غربية يفترض أنها وازنة ولا تعمل إلا بمهنية، بثت أخباراً عن بدء الغزو المزعوم، وادعت لاحقاً أنه تم عن طريق الخطأ. هذا السعار هو ما قال وزير الخارجية الروسية إنه إرهاب إعلامي غربي ضد موسكو. خطة روسيا لمعالجة مخاوفها الأمنية في أوروبا تتضمن العمل الديبلوماسي الآن. تمد روسيا اليد وتقدم تطمينات للمستشار الألماني بشأن استمرار تدفق الغاز عبر أوكرانيا، وتؤكد استعدادها للحوار بشكل براغماتي بشأن القضايا التي طرحتها في مجال الأمن مع التركيز على مبدأ شموليته. فهل الطرف الآخر مستعد لذلك؟

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