ما حقيقة ما حدث في محطة زابوروجيا النووية؟

في محاولة استفزازية للفت أنظار العالم وتحميل القوات الروسية مسؤولية خلق بؤرة تلوث إشعاعي حسب بيان وزارة الدفاع في موسكو، استهدفت قوات أوكرانية من القوميين بمشاركة مقاتلين أجانب محطة زابوروجيه النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ نهاية شهر فبراير.

في هذا السياق أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اتصال هاتفي رصد مرتزقة في أوكرانيا من كرواتيا وألبانيا وسوريا وكوسوفو.

من جانبها كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن توفرها على معلومات عن مشاركة مجموعة ألمانية من النازيين الجدد بالقتال في أوكرانيا.

بدورها استدعت وزارة الخارجية السنغالية السفير الأوكراني لديها يوري بوفاروف، على خلفية محاولته تجنيد سنغاليين للقتال في أوكرانيا معربة عن إدانتها للأمر.

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