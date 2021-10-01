ما حقيقة قصف إسرائيل لقاعدة صواريخ إيرانية؟

بين انفجار أو حريق ألحق أضرارا بمنشأة لإنتاج صواريخ سرية تابعة للحرس الثوري الإيراني تختلف الروايتان إحداهما للاستخبارات الإسرائيلية

التي نشرت صورا للموقع التقطت عبر الأقمار الصناعية بعد يومين من رواية أخرى للعلاقات العامة في الحرس الثوري بإعلان مقتل اثنين من عناصره في حريق بأحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي على حد تعبيرها، حرب إعلامية مستمرة بالتوازي مع مناورات عسكرية لإيران قرب حدود أذربيجان قالت إن أهميتها تزداد في ظل الحضور الخفي والعلني الإسرائيلي عند حدودها.

فهل هو تنويه إسرائيلي بقدرتها على استهداف مواقع إيرانية؟ وما حدود التصعيد واستظهار القوة من الجانب الإيراني؟