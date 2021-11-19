ما حقيقة رصد واشنطن قاعدة عسكرية صينية في الإمارات؟

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الاستخبارات الأمريكية علمت في الربيع الماضي بأن الصين تبني سرا موقعا عسكريا مزعوما في ميناء خليفة قرب أبو ظبي..

ورجحت مصادر الصحيفة أن حكومة الإمارات لم تكن على دراية بشأن الطابع العسكري لأنشطة الصين في الميناء.. وقد تم إيقاف عمليات البناء إثر ضغوط أمريكية على الإمارات وصلت حد التهديد بعدم إتمام صفقة طائرات أف خمسة وثلاثون وطائرات أخرى بدون طيار.. يأتي ذلك في ظل احتدام التنافس بين الصين والولايات المتحدة في جنوب شرق أسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، اذ باتت الجهود الامريكية تنصب نحو الحد من نفوذ الصين وتشكيل تحالفات إقليمية لهذا الغرض..

فما هي أوجه التنافس بين القوتين؟ وهل يلزم من أجل التعاون مع واشنطن قطع العلاقات مع منافسيها؟

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