ما حقيقة تخلي واشنطن عن السعودية والإمارات؟

واشنطن ستترك السعوديين والاماراتيين أذلاء بائسين، هكذا قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدعم أدواتها ما دامت تعود بالنفع عليها..

وأشار إلى أن أساس توجهات أمريكا مبنية على نهب الشعوب، وأنها لا تلتزم بأي شيء آخر.



يأتي هذا فيما أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي أن بلاده تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول أكثر فعالية لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار قبل أن يتم إطلاقها.



فما هي رسائل الحرس الثوري الإيراني من وراء هذه التصريحات؟ ثم ما حقيقة الحديث عن أزمة ثقة بين الولايات المتحدة وشركاءها في منطقة الخليج؟

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