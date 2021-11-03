ما حقيقة المواجهة الإيرانية الأمريكية في مياه الخليج؟

أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا شرح فيه ما قال إنها محاولة قرصنة أميركية للنفط للنفط الإيراني في بحر عمان والتي أحبطتها قوات الحرس.

كما نشر مقاطع فيديو تظهر انزال قواته على الناقلة سوثيز واقتيادها الى ميناء بندر عباس..

البنتاغون قال إن قواته راقبت العملية ولم تتدخل فيها ، كما أنها تجنبت الاعلان عنها لعدم التأثير على مفاوضات الاتفاق النووي ولكنها تلقت الاوامر بالاقتراب ومتابعة العملية عن كثب مضيفا ان ايران تواصل القيام بانشطة وصفها بالخبيثة في مياه الخليج نافيا ما تقوله ايران عن مصادرة نفط ايراني.

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