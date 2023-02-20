ما حقيقة الاتهامات الأمريكية للصين بتزويد روسيا بالأسلحة؟

في خضم جولته الأوروبية الرامية إلى زيادة دور بكين في تسوية الأزمة الأوكرانية، يحط وزير الخارجية الصيني وانغ يي رحاله في موسكو..

وذلك في امتداد لحديثه ضمن مؤتمر ميونخ للأمن عن خطة صينية للسلام سيجري الإعلان عنها في ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفيما يسابق الدبلوماسي الصيني الزمن لإيجاد تسوية للأزمة المستعصية، يحذر في المقابل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكين من مساعدة روسيا سواء بتوفير المعدات العسكرية لها أو بالتحايل المنهجي على العقوبات الغربية ضد موسكو، وهو أمر ردت عليه الصين بأنها لن تمرر أي محاولات أمريكية لتهديد العلاقات الروسية الصينية.

فما قدرة بكين على إرساء سلام بين موسكو وكييف؟ وبأي شكل ينظر الغرب إلى هذه التحركات الصينية؟

Your browser does not support audio tag.