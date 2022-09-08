ما حقيقة الاتهامات الأمريكية لإيران بشن هجمات سيبرانية على ألبانيا؟

حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أي مغامرة سياسية ضد بلاده معلنا رفض طهران للاتهامات الأمريكية والبريطانية بشأن الهجوم السيبراني المزعوم على ألبانيا حسب تعبيره.

من جانبها قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون في بيان إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد ألبانيا مشيرة إلى أن تحقيقا أمريكيا استمر لأسابيع خلص إلى مسؤولية طهران

بموازاة ذلك، تتعقد جهود التوصل لاتفاق نووي حيث أعلنت طهران رفضها التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبرته تكرار لقضايا واهية، وكان التقرير قد أشار إلى تجاوز مخزونات اليورانيوم لدى إيران الحد المسموح به بأكثر من 19 مرة وعدم قدرة الوكالة على ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني.. من جهته حذر ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف من إصدار قرار جديد يدين إيران خلال اجتماع محافظي الوكالة الأسبوع المقبل.

فما هي خلفيات الأزمة بين طهران وتيرانا؟ وهل تصبح عقبة أخرى أمام مساعي الاتفاق النووي؟

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