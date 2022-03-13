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ما حقيقة استهداف إيران لـ"مركز إسرائيلي" بأربيل في كردستان العراق؟

أخبار العالم العربي

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في تطور غير مسبوق، الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف عاصمة إقليم كردستان العراق مدينة أربيل

قائلا إن القصف طال موقعا تابعا لإسرائيل، هجوم يأتي بعد نحو أسبوع من إعلان الحرس الثوري مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق. 
وفي ردود الأفعال، وصفت حكومة كردستان العراق الهجوم بالجبان وقالت انه استهدف مواقع مدنية، كما استنكرته بغداد لانتهاكه السيادة العراقية، وطالبت قوى سياسية بفتح تحقيق حول ما اعتبرته "مزاعم إيرانية"..
ما دلالات وتداعيات هذا الاستهداف في معادلة المواجهة الايرانية الاسرائيلية، واتفاق فيينا؟

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