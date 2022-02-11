ما حقيقة إحباط المخابرات التركية محاولة إيران اغتيال رجل أعمال إسرائيلي؟

أفادت صحيفة صباح أن المخابرات التركية أحبطت مخططًا إيرانيا لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في اسطنبول..

وأكدت الصحيفة اعتقال ثمانية أشخاص من أفراد خلية مكونة من تسعة، بينهم إيرانيون وأتراك أرسلت لاغتيال رجل الأعمال يائير غيلر الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية والتركية المزدوجة ويقيم في اسطنبول.

يأتي هذا فيما نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن لقاء القمة المتوقع بين الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة سيكون فرصة لتحريك العلاقات من جمودها بين البلدين، مضيفًا أن أردوغان يرسل إشارات إيجابية في هذا السياق.

فما دلالة مخطط الاغتيال هذا؟ وإلى أي مدى سيؤثر على علاقات أنقرة بطهران؟ ثم ما أسباب التقارب التركي الإسرائيلي مؤخرًا؟

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