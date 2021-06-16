ما تفاصيل اتفاق بوتين وبايدن في قمة جنيف؟

أسئلة كثيرة يطرحها مراقبون.. ماذا بعد قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف؟

وهل تمكنت القمة من حلّ الخلافات المتأزمة بين البلدين، أو حتى تخفيف حدة التوتر على أقل تقدير؟

بوتين أكد أنه لا يبني أوهاما عقب القمة مع بايدن، وفي الوقت ذاته، قال إن هناك بارقة أمل لبناء الثقة المتبادلة، مشيرا إلى إمكانية الاتفاق حول كل القضايا التي تم بحثها.. أما بايدن فقد خَلُص إلى أن بوتين لا يسعى إلى حرب باردة جديدة مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن مثل هذه الحروب لا تصب في مصلحة أحد.

إذًا إلى أين تتجه العلاقات الأمريكية الروسية بعد قمة جنيف؟ وهل تجاوز البلدان الخلافات حول الخطوط الحمر؟

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