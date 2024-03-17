ما بعد الانتخابات.. روسيا ومواجهة الغرب

في خضم الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الروسي، تتصاعد محاولات الغرب في التأثير على سير العملية الانتخابية،

حيث أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات إحباط نحو مئتين وثمانين ألفَ هجوم سيبراني على منصات التصويت الإلكتروني، منذ بدء عملية الاقتراع الجمعةَ الماضي.. يأتي ذلك وسط تواصل القصف الأوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية في محاولة لإرهاب المواطنين الروس.

فكيف سيتعاطى الغرب مع نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية؟ وكيف ترسم هذه الانتخابات ملامح علاقات روسيا مع الخارج؟

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