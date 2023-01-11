ما السبب الحقيقي وراء تعطل حركة الملاحة الجوية الأمريكية؟

بعد توقف تام استمر لعدة ساعات أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية استئناف حركة الطيران بشكل تدريجي في الولايات المتحدة عقب عطل فني أصاب نظام الملاحة الجوية.

وفيما أكد البيت الأبيض على عدم وجود أي دليل على أن العطل كان نتيجة لهجوم سيبراني، تعهد في المقابل مجلس الشيوخ بالتحقيق في أسباب الحادث وبالعمل على تأمين نظام جوي قوي ومرن بعد حادثة اليوم.

فكيف يمكن فهم الشلل الذي أصاب حركة الطيران الأمريكية؟ وما احتمالية فرص الهجوم السيبراني؟

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