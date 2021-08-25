ما الذي يمكن أن ينقذ لبنان من الانهيار الشامل؟

السيد بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، ضيف نيوزميكر.

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رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان لـRT: سياسات الدول الصديقة والغربية أدت لحصار لبنان مستمر منذ عامين

بشارة لـRT: أزمة نفاذ المحروقات أدت إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية وستؤدي في المستقبل لتوقفها كليا وتهدد الأمن الغذائي

بشارة لـRT: أحذر من انهيار شامل للمؤسسات إذا استمر الحصار العربي والدولي على لبنان

بشارة لـRT: ندعو إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ فورا بعيدا عن المحاصصة

بشارة لـRT: أحمل كل الأطراف السياسية مسؤولية الانهيار الذي يعيشه لبنان نتيجة الفساد والسياسات الاقتصادية التي اعتمدت

بشارة لـRT: الاتحاد العمالي العام يتعرض لضغوط من كل الأطراف السياسية.