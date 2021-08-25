ما الذي يمكن أن ينقذ لبنان من الانهيار الشامل؟
السيد بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، ضيف نيوزميكر.
رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان لـRT: سياسات الدول الصديقة والغربية أدت لحصار لبنان مستمر منذ عامين
بشارة لـRT: أزمة نفاذ المحروقات أدت إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية وستؤدي في المستقبل لتوقفها كليا وتهدد الأمن الغذائي
بشارة لـRT: أحذر من انهيار شامل للمؤسسات إذا استمر الحصار العربي والدولي على لبنان
بشارة لـRT: ندعو إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ فورا بعيدا عن المحاصصة
بشارة لـRT: أحمل كل الأطراف السياسية مسؤولية الانهيار الذي يعيشه لبنان نتيجة الفساد والسياسات الاقتصادية التي اعتمدت
بشارة لـRT: الاتحاد العمالي العام يتعرض لضغوط من كل الأطراف السياسية.