ما الذي كشفه مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عن نتائج جولات الحوار مع إيران؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ri25
يستضيف برنامج نيوزميكر من نيويورك مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي للحديث عن نتائج جولات الحوار الأربعة بين الرياض وطهران،
وتصور السعودية لمسارات وقف المواجهات العسكرية مع وصول المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ إلى المنطقة، ومحاور أخرى.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.