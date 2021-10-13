ما الذي كشفه مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عن نتائج جولات الحوار مع إيران؟

يستضيف برنامج نيوزميكر من نيويورك مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي للحديث عن نتائج جولات الحوار الأربعة بين الرياض وطهران،

وتصور السعودية لمسارات وقف المواجهات العسكرية مع وصول المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ إلى المنطقة، ومحاور أخرى.