ما الذي كشفه قذاف الدم عن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الليبية؟
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تستضيف الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم، ليحدثنا عن قراءته للمشهد الليبي في ظل تحديات تواجه الالتزام بموعد الانتخابات وعقبات تعترض توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وعودة الاشتباكات المسلحة إلى العاصمة طرابلس بالإضافة إلى أبعاد الخروج الإعلامي الأخير لسيف الإسلام القذافي.
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