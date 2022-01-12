ما الذي كشفه حاكم مدينة آلما تي بكازاخستان عن يوم الاضطرابات؟

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مقابلة مع حاكم مدينة آلماتي الكازاخستانية باكيتجان ساغينتاييف.

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حاكم مدينة آلماتي لـRT: الحياة عادت إلى طبيعتها في آلماتي ولكن هناك استثناءات بحكم حالة الطوارئ

ساغينتاييف لـRT:هناك بعض حالات فرض التجوال في المدينة

ساغينتاييف لـRT: لقد وثق الشعب بوجود السلطة وحمايتها لهم في مواجهة أعمال الشغب

ساغينتاييف لـRT: لن تستطيع أي قوى زعزعة استقرار البلاد أو تقويض الدستور واحتلال السلطة بسهولة

ساغينتاييف لـRT: الدولة الكازاخستانية قوية وموحدة وهذا ما تأكد منه الجميع