ما الذي كشفه حاكم مدينة آلما تي بكازاخستان عن يوم الاضطرابات؟
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مقابلة مع حاكم مدينة آلماتي الكازاخستانية باكيتجان ساغينتاييف.
حاكم مدينة آلماتي لـRT: الحياة عادت إلى طبيعتها في آلماتي ولكن هناك استثناءات بحكم حالة الطوارئ
ساغينتاييف لـRT:هناك بعض حالات فرض التجوال في المدينة
ساغينتاييف لـRT: لقد وثق الشعب بوجود السلطة وحمايتها لهم في مواجهة أعمال الشغب
ساغينتاييف لـRT: لن تستطيع أي قوى زعزعة استقرار البلاد أو تقويض الدستور واحتلال السلطة بسهولة
ساغينتاييف لـRT: الدولة الكازاخستانية قوية وموحدة وهذا ما تأكد منه الجميع
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