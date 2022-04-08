ما الذي كشفه سكوت ريتر عن "نازيي أوكرانيا"؟

تواصل الدول الغربية فرض المزيد من العقوبات على روسيا وارسال كميات من الأسلحة الى الجانب الاوكراني، وهو ما ستكون له تداعيات على سير المعارك ومستقبل الحل في أوكرانيا.

مناقشة هذا الموضوع مع المفتش الأممي السابق سكوت ريتر..

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المفتش الأممي السابق سكوت ريتر لـRT: العملية العسكرية الروسية وصلت لمستوى لا يمكن من خلالخ للجيش الأوكراني أخذ المبادرة مجددا

ريتر لـRT: المساعدات العسكرية الغربية ستؤدي فقط إلى مقتل المزيد من الجنود الروس والأوكران

ريتر لـRT: المساعدات العسكرية الغربية لن تغيير النتيجة على الأرض

ريتر لـRT: الهدف من إرسال أسلحة غربية لأوكرانيا إحداث ضرر عسكري لروسيا لتدفيع موسكو أثمان باهظة وليس تغيير الأوضاع على الأرض

ريتر لـRT: بناء على الصور المتداولة من بوتشا يمكن القول إن الأشخاص الذي قتلوا هم من الموالين لروسيا

ريتر لـRT: واشنطن تفهم وتعرف أن هناك نازيين جددا في أوكرانيا

ريتر لـRT: سيكون هناك موجة إرهاب بسبب الأسلحة الأمريكية التي وصلت إلى أوكرانيا.