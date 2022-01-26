ما الذي كشفه جبران باسيل عن مبادرة الكويت وإمكانية تنفيذ حزب الله لبنودها تعيد ثقة السعودية بلبنان؟

ضيف الحلقة رئيس التيار الوطني الحر اللبناني جبران باسيل.

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رئيس التيار الوطني الحر اللبناني لـRT: الأمريكيون طلبوا مني اتباع نهج سياسي مع حزب الله يؤدي إلى حرب أهلية

باسيل لـRT: الإحتقان في لبنان مع العوامل المعيشية والفقر قد يدفع بعض اللبنانيين إلى التطرف

باسيل لـRT: هناك معلومات عن عمليات تطويع لشباب لبنانيين في "داعش" بمناطق شمال البلاد

باسيل لـRT: البعض يصور وكأن هناك احتلال إيراني للبنان وهذا أمر مرفوض من كل اللبنانيين

باسيل لـRT: لبنان لا يمكن أن يكون في أي محور ويجب أن يبقى على طبيعته

باسيل لـRT: أمر مؤسف أن يعلق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي

باسيل لـRT: ظروف وعوامل داخلية وخارجية تقف وراء قرار الحريري بتعليق عمله السياسي

باسيل لـRT: الانتخابات النيابية لا يجب أن تتأجل والجميع سيتأثر بنتائجها لكن التأثير لن يشكل تغييرا كبيرا

باسيل لـRT: ظروف الاستحقاق الانتخابي غير مكتملة ولكن يجب أن تجري في موعدها

باسيل لـRT: الموازنة لا تعكس أي رؤية لخطة اقتصادية إنقاذية

باسيل لـRT: المبادرة الكويتية جيدة ولكنها تتضمن بنودا خلافية يجب مناقشتها في حوار وطني

باسيل لـRT: من طرح المبادرة الكويتية يعرف مدى صعوبة تطبيق بعض بنودها

باسيل لـRT: يجب إجراء حوار بين لبنان وأصحاب المبادرة الكويتية والجامعة العربية حول عدد من البنود

باسيل لـRT: التيار الوطني الحر لا يوافق على تدخل أي طرف في لبنان بشؤون دول أخرى

باسيل لـRT: لا نقبل أن يكون لبنان مصدر تعدي على الخارج

باسيل لـRT: يجب أن يكون هناك حوار جدي مع حزب الله حول القضايا الخلافية