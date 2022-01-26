ما الذي كشفه جبران باسيل عن مبادرة الكويت وإمكانية تنفيذ حزب الله لبنودها تعيد ثقة السعودية بلبنان؟
ضيف الحلقة رئيس التيار الوطني الحر اللبناني جبران باسيل.
رئيس التيار الوطني الحر اللبناني لـRT: الأمريكيون طلبوا مني اتباع نهج سياسي مع حزب الله يؤدي إلى حرب أهلية
باسيل لـRT: الإحتقان في لبنان مع العوامل المعيشية والفقر قد يدفع بعض اللبنانيين إلى التطرف
باسيل لـRT: هناك معلومات عن عمليات تطويع لشباب لبنانيين في "داعش" بمناطق شمال البلاد
باسيل لـRT: البعض يصور وكأن هناك احتلال إيراني للبنان وهذا أمر مرفوض من كل اللبنانيين
باسيل لـRT: لبنان لا يمكن أن يكون في أي محور ويجب أن يبقى على طبيعته
باسيل لـRT: أمر مؤسف أن يعلق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي
باسيل لـRT: ظروف وعوامل داخلية وخارجية تقف وراء قرار الحريري بتعليق عمله السياسي
باسيل لـRT: الانتخابات النيابية لا يجب أن تتأجل والجميع سيتأثر بنتائجها لكن التأثير لن يشكل تغييرا كبيرا
باسيل لـRT: ظروف الاستحقاق الانتخابي غير مكتملة ولكن يجب أن تجري في موعدها
باسيل لـRT: الموازنة لا تعكس أي رؤية لخطة اقتصادية إنقاذية
باسيل لـRT: المبادرة الكويتية جيدة ولكنها تتضمن بنودا خلافية يجب مناقشتها في حوار وطني
باسيل لـRT: من طرح المبادرة الكويتية يعرف مدى صعوبة تطبيق بعض بنودها
باسيل لـRT: يجب إجراء حوار بين لبنان وأصحاب المبادرة الكويتية والجامعة العربية حول عدد من البنود
باسيل لـRT: التيار الوطني الحر لا يوافق على تدخل أي طرف في لبنان بشؤون دول أخرى
باسيل لـRT: لا نقبل أن يكون لبنان مصدر تعدي على الخارج
باسيل لـRT: يجب أن يكون هناك حوار جدي مع حزب الله حول القضايا الخلافية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.