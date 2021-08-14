ما الذي تريده إدارة بايدن من الرئيس التونسي؟

واشنطن تدخل بقوة على خط الأزمة السياسية في تونس، وفد رفيع المستوى ينقل رسالة خطية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم بلاده للشعب التونسي ويدعو للعودة بسرعة الى طريق الديمقراطية البرلمانية وضرورة تكليف رئيس وزراء جيدة وحكومة فاعلة. ليطمأن سعيد زائريه بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي إلى أين تتجه العملية السياسية في تونس على ضوء هذه المواقف؟

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