ما الذي تحقق بمفاوضات روسيا وأوكرانيا؟

مقاربة كييف لوضع أوكرانيا المحايد وغير النووي أصبحت أكثر واقعية يقول رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير مدينسكي

لكنه أكد في الوقت ذاته أن المشروع ليس جاهزا بعد لعقد قمة بين رئيسي البلدين، وبينما تحاول أوكرانيا إقناع عدد من الدول بينها الصين لتكون ضامنة لأي معاهدة يتم التوصل إليها، يستغل الغرب فيديوهات نفت الدفاع الروسية صحتها لمحاولة اتهام موسكو بجرائم حرب في مدينة بوتشا في كييف كما حدث سابقا بمستشفى الولادة بماريوبل قبل أن يدحض شهود عيان الرواية الأوكرانية

كيف تفهم تصريحات مدينسكي بخصوص الرؤية الأوكرانية في المباحثات؟ وما تداعيات ما وصفتها الدفاع الروسية بالاستفزاز الجديد على سير المفاوضات؟

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