ما الأهمية الاستراتيجية للسيطرة على لوغانسك؟

بعد إعلان روسيا عن عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دنباس والقضاء على النازية، ها هو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة وفرضِ وحدات الجيش الروسي بالتعاون مع فصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها كاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.

وبعد هذه الأنباء تتجه الأنظار نحو دنباس الجمهورية المجاورة التي تقاوم هي الأخرى بدعم روسي الفصائل المتطرفة وبقايا النازيين فيها..

- فكيف سيؤثر هذا النصر على سير المعارك؟

- وهل يمكن الحديث عن أن الاتجاه غربا هو السبيل الوحيد لحفظ الأماكن المستعادة من القصف الأوكراني خاصة مع إرسال الصواريخ بعيدة المدى لكييف

- كيف ستكون ردود الفعل الغربية على هذا النصر عن طريق أدواتهم في كييف؟

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