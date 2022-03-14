ما استراتيجية الجيش الروسي للسيطرة على المدن الأوكرانية الكبرى؟

بسط السيطرة الكاملة على مدن كبيرة في أوكرانيا هدف لا تستبعده موسكو مع التأكيد على ضمان أقصى درجة من الأمن للسكان،

وهو ما يعتبر تحديا في ظل نشر القوميين في أوكرانيا معدات عسكرية ثقيلة في المناطق السكنية حسب تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، بالتزامن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها سترد على استخدام نظام كييف لصاروخ توتشكا أو في دونباس باستهداف المجمع العسكري الأوكراني في إطار استكمال تدمير البنية التحتية العسكرية لنظام كييف بينما تسلم ما تنتزعه من أسلحة إلى وحدات الدفاع بحمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

كيف يقرأ تصعيد كييف في دونباس؟ وما أبرز التحديات التي تواجه القوات الروسية في السيطرة على المدن الكبيرة في أوكرانيا؟