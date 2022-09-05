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ما أولويات ليز تراس في رئاسة حكومة بريطانيا؟

أخبار العالم

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كما كان متوقعًا.. ظفرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بمنصب رئيسة الوزراء بعدما تمكنت من حسم السباق على حساب وزير المالية السابق ريشي سوناك

لتصبح رابع رئيس للحكومة منذ الاستفتاء على بريكست وثالث سيدة تشغل هذا المنصب بعد تيريزا ماي، ومارغريت تاتشر التي تحاول السير على خطاها.


وفي ظل أزمة الطاقة والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المملكة المتحدة، تعهدت تراس بتقديم خطة جريئة لخفض الضرائب وتنمية الاقتصاد البريطاني والتعامل مع تكاليف الطاقة المتصاعدة.
فما المرحلة الجديدة التي يؤسس لها فوز تراس؟ وما التغيرات المقبلة على السياسة البريطانية داخليًا وخارجيًا؟

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