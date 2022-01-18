ماوراء مماطلة الناتو بالرد على الضمانات الأمنية لروسيا؟

في خضم حراك ديبلوماسي مكمل للمحادثات الروسية الأمريكية في جنيف، كشفت خارجيتا البلدين عن التحضير للقاء بين الوزيرين سيرغي لافروف وأنطوني بلينكين الجمعة المقبل، بموازاة ذلك أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك محادثات في موسكو مع نظيرها الروسي..أشارت خلالها إلى أهمية التفاهم على قواعد مشتركة يمكن الاستناد عليها لتحقيق الأمن في أوروبا، والعودةِ إلى إطار النورموندي لتسوية الأزمة الأوكرانية.

لافروف من جانبه حذر من النتائج العكسية لتسييس السيل الشمالي اثنان كما أعرب عن أمله في أن تؤثر برلين على كييف لجهة تنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاقيات مينسك.

في هذا الاتجاه أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز تمسك بلاده بموقفها الرافض لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعد قرار بريطاني بدعم كييف بمنظومات دفاعية.