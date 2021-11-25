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ماوراء استبعاد سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسة الليبية؟

أخبار العالم العربي

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استبعاد أولي لسيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي في ليبيا لم يمنعه من حث الليبيين على الاستمرار في سحب بطاقاتهم الانتخابية وذلك بعد حديث دفاعه عن تقديم طعن بقرار لجنة تنظيم الانتخابات التي بررت رفض ملفه بمخالفة قانون الانتخابات فيما يتعلق بالسجل الجنائي النظيف بينما تم قبول ترشح كل من اللواء خليفة حفتر ورئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة بالرغم من الجدل حول قانونية ترشحهما

هل تعزز لجنة تنظيم الانتخابات قراراتها الأولية؟ وكيف سيكون رد مناصري سيف الإسلام إذا تأكد رفض ترشحه وقبول ملفات خصومه؟

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