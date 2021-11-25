ماوراء استبعاد سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسة الليبية؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtnh
استبعاد أولي لسيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي في ليبيا لم يمنعه من حث الليبيين على الاستمرار في سحب بطاقاتهم الانتخابية وذلك بعد حديث دفاعه عن تقديم طعن بقرار لجنة تنظيم الانتخابات التي بررت رفض ملفه بمخالفة قانون الانتخابات فيما يتعلق بالسجل الجنائي النظيف بينما تم قبول ترشح كل من اللواء خليفة حفتر ورئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة بالرغم من الجدل حول قانونية ترشحهما
هل تعزز لجنة تنظيم الانتخابات قراراتها الأولية؟ وكيف سيكون رد مناصري سيف الإسلام إذا تأكد رفض ترشحه وقبول ملفات خصومه؟
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.