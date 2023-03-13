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ماهي معايير الثقة بين السعودية وإيران؟

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مع الدكتور أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الإستراتيجية

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