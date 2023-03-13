ماهي معايير الثقة بين السعودية وإيران؟

تاريخ النشر:13.03.2023 | 18:53 GMT | أخبار العالم
مع الدكتور أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الإستراتيجية
أغلق المشرعون في ولاية نيويورك يوم الأحد "سيغنتشر بنك" (Signature Bank) وذلك بعد يومين فقط من إغلاق سلطات كاليفورنيا "بنك سيليكون فالي"، في انهيار أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية.
انتشرت تساؤلات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مبادرة رجل أعمال أردني يبيع زجاجة الزيت بـ10 جنيهات، وكيلو السكر بـ15 جنيها لدعم المصريين.
أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إبراهيم العربي، تصدير ثاني شحنة من المشغولات الذهبية المصرية لأسواق الخليج بعد قرار إلغاء رسوم التثمين على تصدير الذهب.
انتقد زعيم حزب Todenhöfer الألماني، يورغن تودنهيفر، تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بأن الحركة السلمية في ألمانيا، تؤيد قتل وتعذيب الأوكرانيين على أيدي الجنود الروس.
أكد الكاتب الصحفي المصري، مصطفى السعيد، أن معركة باخموت تمهّد لعالم جديد سينهي أحادية القطب في العالم، وأن الخلاف بين القيادتين العسكرية والسياسية في أوكرانيا يوضح أهمية المدينة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
قال رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، إنه شاهد جثة الرئيس الراحل صدام حسين مرمية بين منزله وبيت نوري المالكي في المنطقة الخضراء بعد إعدامه على يد السلطات العراقية.
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الاثنين، أن العراق لا يملك ودائع مالية لدى بنك "سيليكون فالي" الذي أعلن إفلاسه الأسبوع الفائت.
هاجم العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، منتقديه وخاصة العلماء الذين يقللون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي، محذرا من زلزال جديد مدمر.
أعلنت الإمارات وقف شراء منظومات دفاعية من إسرائيل عقب تصرفات وتصريحات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش.
قالت وزارة الخارجية في جزر المالديف، في بيان اليوم الاثنين، إن الحكومة قررت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
أفادت وكالة "بلومبيرغ" يوم الأحد، بأن السلطات السعودية رفضت إصدار تأشيرات الدخول لأعضاء وفد إسرائيلي لحضور حدث سياحي أممي في العلا.
زفت اليوم الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على السيد جميل ألكسندر ترميوتس، في مراسم تراثية وملكية أردنية مهيبة.
جاء في بيان صدر عن حكومة الهند موجه إلى المحكمة العليا، أن سلطات البلاد تعتقد أن إلغاء تجريم زواج المثليين لا يمكن أن يكون بمثابة أساس لمتطلبات الاعتراف القانوني بهذا الزواج.
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انتقد رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وعددا من السياسيين الأوكرانيين، بسبب دعمهم للاحتجاجات في تبليسي.
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السعودية بوساطة صينية، مبينا أنه جاء نتيجة عام ونصف العام من الجهود الدبلوماسية.
أثار استخدام الجيش الروسي لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية خلال قصف مواقع في مختلف أنحاء أوكرانيا، الرعب في الولايات المتحدة وحلفائها بسبب عدم امتلاكها لصواريخ مماثلة.
كشف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو غرفة شركات السياحة في مصر ناصر ترك، عن إيقاف 180 معتمرا بمطار القاهرة خلال سفرهم للعمرة قائلا: العمرة مش تذكرة.
كشف ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر عن الجبهة الثانية التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية فتحها ضد روسيا.
في جبال واساتش بغرب الولايات المتحدة على المنحدرات فوق بحيرة تغذيها الينابيع، يقطن كائن حي عملاق واحد يوفر نظاما بيئيا كاملا تعتمد عليه النباتات والحيوانات لآلاف السنين.
أشارت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادرها إلى ازدياد الخلافات بين واشنطن وكييف حول شبه جزيرة القرم وأرتيموفسك (باخموت) وتفجير أنابيب "السيل الشمالي".
تحدث خبير مصري عن أهمية مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة المصرية التي ستصل من روسيا، مؤكدا أنها تأتي ضمن سعي البلدين لتوفير أعلى درجات الجودة و السلامة للمحطة.
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة الأنباء عن "فسخ الإمارات صفقة دفاعية مع إسرائيل نظرا لضعف سيطرته على حكومته".
تراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هليفي، عن تصريحه الذي قال فيه إنه "يفضّل ديكتاتورية آمنة على فوضى غير محمية".
اعتقلت الشرطة في مقاطعة أونتاريو الكندية، طالبا في إحدى المدارس الكاثوليكية، بسبب معتقداته المسيحية، وتأكيده أن الله خلق جنسين فقط، وأنه لا وجود للجنس الثالث.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، بأن إيران حطمت الرقم القياسي العالمي في زرع 100 ألف شجرة خلال أقل فترة زمنية ممكنة.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بهبوط عملة USDC بشكل حاد بعد إعلان شركة Circle التي تدير هذه العملة، عن احتفاظها بـ3.3 مليار دولار في بنك "سيليكون فالي" المفلس.
أعلن نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، أن السيارة الكهربائية المحلية "توغ" ستطرح للبيع خلال الأسبوع المقبل.
اعتبر دونالد ترامب الابن أن البنوك مثل "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" ما كانت ستفلس لو لم تغلب الاعتبارات الإيودلوجية كالتنوع والمساواة بين الجنسين على "الحس السليم" في إدارة الأعمال.
نشرت مجلة "أرميسكي ستاندرارت" (معيار الجيش) الروسية مقالا بعنوان "عصر تيرميناتور" حيث حلل كاتبه فلاديمير غونداريف إمكانات مدرعة "ترميناتور" الروسية لدعم الدبابات.
أكد روجر سميث، بمقال لصحيفة American Thinker أن واشنطن ترسل أسلحة تم تنسيقها إلى أوكرانيا، لأن المزيد من الدعم لكييف سيؤدي إلى تكاليف جديدة على المجمع العسكري الغربي.
فقدت مصر اثناء حرب الاستنزاف في 9 مارس عام 1969 جنرالها "الذهبي" عبد المنعم رياض، وكان في ذلك الوقت يتولى رئاسة أركان القوات المسلحة المصرية.
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على تطور العلاقات المصرية الإيرانية، بعد عودة العلاقات بين إيران والسعودية.
انتقد مستخدمو "تويتر"، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي تفيد بأنه "لا ينبغي لروسيا الانتصار في صراعها مع أوكرانيا".
أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، أن المخاوف تتزايد في الولايات المتحدة من الانجرار إلى مواجهة مسلحة مع روسيا في أوكرانيا.
قال الديوان الملكي المغربي اليوم الاثنين إن بيان حزب العدالة والتنمية الأخير بشأن العلاقات بين المغرب وإسرائيل يتضمن تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة.
قدم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نصف مليون دولار إلى أهالي حوارة كتعويض لهم بعد الأضرار التي لحقت بهم بفعل هجوم المستوطنين الإسرائيليين على البلدة منذ أسابيع.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
قال خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي إن هناك "معلومات مؤكدة بأن إثيوبيا لا تستطيع حجز المياه عن مصر فترة طويلة"، وأن توربينات سد النهضة لا تعمل بشكل جيد.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمبارزة غير عادية بين قردين وأستاذ صيني للفنون القتالية، فيما وقف السياح يشاهدون المواجهة.
نصح رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا المفتي ألبير كرغانوف، كل من يفكر في تغيير جنسه، بالتحدث في البداية مع رجال الدين ومع المسلمين الآخرين ومع إمام الجامع.
تراجع سعر صرف الدولار أمام الروبل الروسي، اليوم الاثنين، إلى دون مستوى 75 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 1 مارس 2023، كذلك انخفض سعر صرف اليورو إلى دون 80 روبلا.
أعرب رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش عن خشيته من تفاقم الوضع في العالم وتزايد الاستقطاب السياسي.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الصين تنوي عقد اجتماع رفيع المستوى لملوك دول الخليج والمسؤولين الإيرانيين في بكين في عام 2023 الجاري.
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا حالة انزعاج عقب تداول فيديو يظهر قيام جنرال تركي بجمع أكواب الشاي الفارغة، أثناء اللقاء الثلاثي بين تركيا والسويد وفنلندا بمقر حلف الناتو.
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
كشف موقع "سبورتس مانور"، عن تفاصل عملية نصب واحتيال بمبلغ ضخم، تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل عامين، من سيدة تدعى ماريا سيلفا عمرها 53 سنة.
لا تصلح المدرعات المدولبة التي يورّدها الغرب إلى نظام كييف لخوض عمليات حربية حقيقية في أوكرانيا.
تصدرت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة عن الإسلام وشهر مضان والقرآن الكريم وسورة التوبة، مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة كبيرة.
أعلن الحساب الرسمي للـ"بلوغر" المصرية سارة محمد، أنها فقدت بصرها بشكل نهائي وضيّعت آخر فرصة لها في استعادة نظرها، بعد تعرضها لإطلاق للنار.
قال قائد القوات البرية الأوكرانية الفريق أول الكسندر سيرسكي، إن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيموفسك يبقى "معقدا".
نظمت مجموعة من نشطاء الدفاع عن حقوق الحيوان الإسبان مظاهرة للعراة أمام قاعة مدينة فالنسيا احتجاجا على مصارعة الثيران.
أعلن مصدر في قوات "فاغنر" الروسية أن الجيش الروسي يشارف على قطع السكك الحديدية والطريق البري الوحيد المتبقي لإمداد قوات كييف في مدينة تشاسوف يار، ومنها إلى أرتيوموفسك (باخموت).
تناقلت المواقع الإخبارية صورا لرجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله، خلال زفاف شقيقته الأميرة إيمان.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقف على أعتاب "كساد كبير" بسبب سياسات الرئيس الحالي للبيت الأبيض جو بايدن.
علق خبراء مصريون لـRT على أهمية عودة العلاقات بين السعودية وإيران، والضجة الكبيرة التي ستحدثها هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.
منذ لحظة الإعلان عن عودة العلاقات بين الرياض وطهران بدأ ترحيب الدول المختلفة والاشادة بما جرى يأتي من كل حدب وصوب.
أثار إعلان انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية، العديد من التساؤلات حول تأثير ذلك على مستقبل واردات مصر، والأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار.
اكتشف العلماء المزيد من "فيروسات الزومبي" حيث يؤدي الاحترار العالمي إلى ذوبان الجليد الدائم وكشف الأمراض القديمة.
أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد صاروخين مجنحين من غواصة، قبل ساعات من بدء مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمة اليوم الاثنين، للأمريكيين أن جميع الودائع في البنوك الأمريكية متاحة لهم إذا لزم الأمر، مشددا على أنه سيتم طرد إدارة البنوك المفلسة.
أكد صلاح حامد محروس، والد النجم المصري محمد صلاح، سرقة فيلا نجله في القاهرة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا تتوافر لديه المعلومات الكاملة عن السرقة نظرا لتواجده خارج مصر.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر سحابة ضخمة تمطر في مكان واحد في إحدى محافظات منطقة حائل السعودية.
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن استمرار إيران في تطوير قدراتها النووية يقلق الرياض، ودعا طهران إلى الالتزام بتنفيذ التزاماتها.
أظهرت لقطات للأقمار الصناعية التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية ذوبان نهر Thwaites الجليدي "نهر القيامة" ثاني أكبر نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية.
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الدبلوماسية العالمية تواجه مهمة صعبة تتمثل بمنع وقوع صدام بين القوى الكبرى لتجنب نشوب حرب نووية.
أكد المتحدث باسم الشؤون الدولية في حزب الخضر الألماني، يورغن تريتين، أن الحزب الجمهوري الأمريكي يتوقع هزيمة الديمقراطيين، وهذه علامة على توقف وشيك للمساعدات الغربية لكييف.
حذر الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف من إفلاس مؤسسات مالية أخرى في الولايات المتحدة، وذلك في إطار تداعيات إفلاس بنك "سيليكون فالي".
اعتبر الصحفي سيمور هيرش، صاحب المقال الاستقصائي عن تفجير أنابيب "السيل الشمالي"، أن كراهية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيطرت على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتفكيرها.
وجه أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية نجيب أبو كركي، اليوم الاثنين، رسالة إلى العالم الهولندي فرانك هوغربيتس.
أثارت تغريدة نشرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تويتر حول روسيا، ردود فعل صاخبة بين المستخدمين الذين انتقدوا المسؤولة الأوروبية على تهورها.
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجبر القيادة الألمانية على الانصياع للنسخة الجديدة لتفجير "السيل الشمالي".
أفاد معهد ستولهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) بأن أوكرانيا أصبحت العام الماضي ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد قطر والهند.
كشف مستشار وزير التموين في مصر لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج، تفاصيل العثور على منجم إيقات بصحراء مصر الشرقية.
كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات العثور على جثامين أب وأبنائه داخل فندق شهير في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك تطرقت إلى العديد من الموضوعات.
أكد البنك المركزي المصري أنه لا تداعيات سلبية على القطاع المالي المصري على خلفية إفلاس مصرف "سيليكون فالي" الأمريكي.
نشر Football Benchmark إحصائية تظهر تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على النصر إذ شهدت حسابات النادي السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعا كبيرا في عدد متابعي الفريق.
حذر موقع "أكسيوس" من أن النظام المصرفي الأمريكي سيواجه أزمة كارثية إن فشلت الإدارة الأمريكية في إنقاذ مودعي مصرف "وادي السيليكون".
حددت محكمة جنح العجوزة بمصر جلسة 19 مارس للنطق بالحكم على الدكتورة هبة قطب بتهمة إهانة الرجل المصري، ونشر أخبار كاذبة والتحريض على هدم الأسرة.
حذر خبير تكنولوجيا المعلومات المصري تامر محمد، من روابط قرصنة تنتشر قبيل شهر رمضان بصورة رسائل تهنئة.
إن الطريقة الرئيسية لواشنطن في إخضاع دول العالم هي زعزعة استقرارها الداخلي من خلال محاولات الانقلاب، كما الحال الراهن في جورجيا.
قال الخبير والمتخصص في شؤون النفط والطاقة الأردني عامر الشوبكي، اليوم الاثنين، إن إفلاس بنكي "سليكون فالي" و"سيغنتشر"، يعد بشرى سارة للمقترضين الأردنيين.
أثارت قضية الإلغاء التدريجي لتصدير الأغنام الحية إلى منطقة الشرق الأوسط جدلا في أستراليا، وسط توقعات أن يتم فرض الحظر النهائي في عام 2025.
كشفت طهران فحوى الرسالة التي كان يحملها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني خلال زيارته إلى بغداد، حيث قتل هناك.
في غضون شهرين فقط اتهم لاعبان شهيران بالاغتصاب، البرازيلي داني ألفيش من قبل شابة زعمت أنه اعتدى عليها في ملهى في برشلونة، والمغربي أشرف حكيمي المتهم باغتصاب فتاة في منزله بباريس.
تعرضت فيلا نجم منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في شرقي القاهرة، للسرقة حسبما أفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية.
تعرض الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، لإصابة بالغة أثناء خوضه مباراة فريقه إشبيلية ضد ألميريا يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.
صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بنحو 2% بصفته ملاذا آمنا وسط تخوف الأسواق من تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة.
أعلن مصنع تياغماش الروسي، أن أول قطعة نووية مخصصة لمفاعل الضبعة المصري تم شحنها على متن سفينة من ميناء سان بطرسبورغ يوم 7 مارس الجاري وهي في طريقها إلى مصر.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين بحاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف، حيث عرض الأخير إنجازات الجمهورية في قطاعات الاقتصاد والصحة والبيئة وغيرها.
أشاد وزير النفط الإيراني جواد أوجي، بالتعاون الوثيق بين بلاده والسعودية في إطار اجتماعات "أوبك"، مشيرا إلى اتخاذ الجانبين قرارات جيدة في الأشهر الأخيرة.
أصدر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، تعليماته للحكومة اليوم الاثنين بالتحقق من تأثير انهيار بنك "سيليكون فالي" على الاقتصاد المحلي والأسواق المالية.
اعترف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بأن سلطات العاصمة درست فكرة إجلاء سكان المدينة في يناير بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
قال موقع "هسبريس" المغربي إنه من المتوقع أن يصدر يوم الثلاثاء الحكم في قضية الصحفيين الفرنسيين كاثرين جراسييت، وإريك لوران، بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها قتلت نحو 440 جنديا أوكرانيا على خمسة محاور قتال أساسية للعملية العسكرية الخاصة خلال اليوم الماضي.
رصد العلماء في منطقة كهرمان مرعش التركية التي تعرضت للهزة الأرضية القوية ارتفاع مستوى غاز الرادون المشع في الهواء الجوي بمقدار أربع مرات عن المعدل الطبيعي.
واصلت البورصة المصرية نزيفها اليوم الاثنين بعد إعلان انهيار بنكين أمريكيين، وتوقعات برفع سعر الفائدة محليا في ظل التضخم القياسي في البلاد.
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