ماكرون لعسكر النيجر.. سفير فرنسا باق رغم ضغوطكم

بعيد انقضاء المهلة التي حددها المجلس الوطني الانتقالي في النيجر لمغادرة السفير الفرنسي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة أمام سفراء بلاده رفض طلب المجلس

مشيرا إلى ألا سلطة للانقلابيين في اتخاذ مثل هذا القرار، بهذا الصدد انتقد ماكرون ما قال إنها دعوات من البعض في الولايات المتحدة وأوروبا للتخلي عن الرئيس الملخوع محمد بازوم محذرا قادة مجموعة إيكواس من ذات المصير في حال تخليهم عنه.

من جانبها أعلنت مجموعة إيكواس في بيان للمتحدث باسمها أن التدخل العسكري في النيجر لن يكون الخطوة المقبلة وسيظل الخيار الأخير، وأن نهج العقوبات أحدث اختراقات على طاولة المفاوضات.

فكيف سيرد المجلس الوطني في النيجر على الرفض الفرنسي؟ وهل تعجل فرنسا بتدخل عسكري لحماية مصالحها العسكرية؟

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