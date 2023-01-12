ماذا ينتظر بايدن بعد العثور على وثائق سرية جديدة بمنزله؟

أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند تعيين مستشار خاص للتحقيق في قضية الوثائق سرية التي احتفظ بها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما

مؤكدًا أن المستشار الخاص بهذه القضية سوف يتلقى جميع الموارد التي يحتاجها للقيام بعمله.

وكان البيت الأبيض أعلن أنه عثر على عدد صغير من الوثائق السرية في منزل جو بايدن الخاص في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، فيما تم العثور سابقا على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتبا، وهو الأمر الذي يشكّل إحراجا للبيت الأبيض في وقت تحقّق السلطات في فضيحة أكبر بكثير ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية.

فكيف سيؤثر التحقيق الجديد على حسابات بايدن الداخلية والخارجية؟ وما ملامح المعركة المقبلة بين الجمهوريين والديمقراطيين تحت قبة الكونغرس.

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