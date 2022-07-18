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ماذا ينتظر العالم من قمة طهران؟

أخبار العالم

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مع عامر الشوبكي، خبير نفطي وأمير موسوي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيراني.

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