ماذا يعني "أحكام عرفية" في مناطق منضمة لروسيا؟

انعكاسات وتبعات منتظرة على المناطق المحررة المنضمة حديثا إلى روسيا عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرض حالة الأحكام العرفية فيها،

فبوتين الذي وقع مرسومًا بفرض هذه الحالة التي تهيئ الظروف لصد أو منع عدوان ضد البلاد شدد في الوقت نفسه على ضرورة منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية الأربعة لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية. فما معالم المرحلة المقبلة في المناطق المحررة؟ وما التغييرات المقبلة في شكل العمليات العسكرية فيها؟

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