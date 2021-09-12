ماذا وراء سحب واشنطن باتريوت من السعودية؟

فيما يواصل الحوثيون هجماتهم الصاروخية على السعودية، ها هي الولايات المتحدة تسحب جزء من أحدث منظوماتها الدفاعية المتطورة بما فيها بطاريات صواريخ باتريوت من المملكة.

يأتي هذا فيما أكد الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات السعودي الأمير تركي الفيصل أن الرياض تريد من واشنطن بأن تبدي تمسكها بالتزاماتها تجاه المملكة وذلك عبر إبقاء المعدات الأمريكية على الأراضي السعودية.

ففي أي سياق تأتي هذه الخطوة الأمريكية؟ وما تداعياتها على حلفاء واشنطن بالمنطقة؟

Your browser does not support audio tag.