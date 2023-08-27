ماذا كانت الأهداف الجيوسياسية للدولة السوفيتية حديثة النشأة في مصر الملكية؟

ماذا كان السبب وراء اهتمام الدولة السوفيتية فور قيامها بمصر الملكية؟ ماذا كان مصير المبادرات السوفيتية المتكررة لإقامة العلاقات عبر مختلف الممثلين الديبلوماسيين في أوروبا؟

لماذا تأخرت إقامة العلاقات الديبلوماسية عشرين سنة؟

تأتيكم الأجوبة عن هذه الأسئلة وغيرها في هذه الحلقة من برنامجنا المخصصة للذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي مع المستعرب والخبير في الشؤون الدولية الدكتور بافل غوستيرين.