ماذا قال مرشح للرئاسة الليبية حول استبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات؟

مع اقتراب موعد الانتخابات في ليبيا تشد أنظار العالم إلى تفاصيل سير العملية سواء حول الأسماء التي ترشحت أو مدى تطابق ملفاتهم مع قانون الانتخابات

الذي أثار جدلا واسعا حول إقراره وكيفية تطبيقه، جدل يزيد من التحديات التي تواجهها البلاد بداية بإجراء الانتخابات في موعدها وصولا الى إنهاء الفوضى وإعادة الاستقرار إلى ليبيا

نتحدث عن تحديات ما قبل وما بعد الموعد الانتخابي مع المترشح للانتخابات الرئاسية الليبية رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض