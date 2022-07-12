ماذا ستفعل أوروبا لإنقاذ عملتها من الانهيار؟

إلى مستوى لم يُسجل منذ طرحه للتداول قبل 20 عامًا، تراجعت قيمة اليورو ليتساوى مع الدولار الأمريكي..

انحدار العملة الأوروبية يأتي في ظل مخاوف من ركود اقتصادي أو حتى انكماش ناجم عن الارتفاع المستمر في أسعار الغاز والكهرباء، في هذا السياق حذر تقرير بريطاني من تعرض القارة الأوروبية لأكبر صدمة للطاقة في تاريخها تهدد موارد الإنتاج وتدفئة المنازل بسبب ضعف مستويات ملء خزانات الغاز الأوروبية.

وفي تعليقه على وضع اليورو أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف إلى إن التوقعات بشأن أزمة اقتصادية في منطقة اليورو بدأت تتحقق، مضيفا أن أفضل نهج حمائي من ضعف اليورو سيكون بالانتقال إلى طرق دفع جديدة في التجارة باستخدام العملات الوطنية كالروبل واليوان والروبية.

فما قدرة البنك المركزي الأوروبي على تدارك أزمة اليورو؟ وهل بدأ الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي؟

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