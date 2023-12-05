ماذا حضرت حماس لمعركتها مع الجيش الإسرائيلي جنوبي غزة؟

أعلن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة،

وأوضح هاليفي أن المرحلة الجديد بدأت مع إتمام إطباق الحصار على مدينة خان يونس جنوب القطاع.

إعلان هاليفي تزامن مع كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل سبعة جنود بينهم ضباط في أعلى حصيلة يومية لخسائره منذ بدء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

بموازاة ذلك نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل أقامت نظاما كبيرا من مضخات المياه قد يُستخدم لغمر الأنفاق التي تَستخدمها حركة حماس، وحسب ذات المصادر يستمر الجدل بين الجانبين الاسرائيلي والأمريكي بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين وجدوى الخطوة بسبب أبعادها التدميرية.

فهل يعكس بدء المرحلة الثالثة تسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية؟ وما دلالات الارتفاع الملحوظ في حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي؟

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