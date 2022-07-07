ماذا بعد فشل أمريكا في احتواء روسيا والصين؟

على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع نظيره الصيني وانغ أن روسيا والصين ستواصلان توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بينهما على خلفية النهج الأمريكي للاحتواء المزدوج للبلدين، كما شدد الوزيران على عدم جواز فرض عقوبات أحادية غير مشروعة تتجاوز الأمم المتحدة ، وأن بكين وموسكو تواصلان بناء تعاون استراتيجي واتخاذ مواقف موحدة و وثيقة بشأن القضايا التي تمت مناقشتها.

فما هي رسائل موسكو وبكين للغرب عن تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما؟ وما التحديات التي تواجه البلدين في ولادة نظام عالمي جديد؟

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