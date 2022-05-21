ماذا بعد سيطرة الجيش الروسي على "آزوف ستال"؟

سيطرة كاملة على مدينة ماريوبول حققتها القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك بعد استسلام آخر مجموعة من كتيبة آزوف..

والجنود الأوكرانيين الذين كانوا يتحصنون داخل مجمع آزوف ستال بالمدينة، عمليات التمشيط مستمرة بعد الانتصار في عملية معقدة حاول الغرب تصويرها بمثابة الصمود أمام جيش دولة عظمى بينما اختارت القيادة الروسية عدم اقتحام المصنع وتحقيق الانتصار بأقل الخسائر الممكنة..

ما الأهمية الاستراتيجية والعسكرية للسيطرة على آزوف ستال؟ وما تأثير استسلام كتيبة آزوف المتطرفة على المعارك المستمرة لاستئصال النازية الجديدة؟