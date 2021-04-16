ماذا بعد حظر وطرد موسكو دبلوماسيين أمريكيين؟

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن حزمة العقوبات التي ستتخذها موسكو بحق واشنطن ردًا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها.

وكشف لافروف أن موسكو ستفرض عقوبات على ثمانيةِ مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية، وستعلن عشرةَ دبلوماسيينَ أمريكيين يعملون في روسيا شخصياتٍ غيرَ مرغوب بها، بالإضافة لتوصية السفير الأمريكي في موسكو بالتوجه إلى بلاده لإجراء مشاورات، كما أكد لافروف أن بإمكان موسكو أن تتخذ إجراءات مؤلمة بحق الشركات الأمريكية، لكنها تمتنع عن اللجوء إلى هذا الخيار في المرحلة الراهنة.

من جانبه قال الكرملين إن القرار النهائي بشأن كيفية التجاوب مع اقتراح الولايات المتحدة لعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يعود إلى الزعيم الروسي.

-فكيف يمكن قراءةُ الرد الروسي على العقوبات الأمريكية؟ وما نظرةُ واشنطن إليه؟

-ما مصير القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن؟ وهل تتجه العلاقات بين البلدين نحو التهدئة أم التصعيد؟

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