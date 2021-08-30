ماذا بعد انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان؟
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اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار فرنسي بريطاني لإنشاء منطقة آمنة تحت إشراف أممي لإجلاء المدنيين من أفغانستان بالتزامن مع استكمال الانسحاب الأمريكي نهائيا من البلاد، وتأكيد حركة طالبان سيطرتها الكاملة على مطار كابل،، كل هذا أمام تحديات أمنية جديدة فرضتها هجمات داعش خرسان المتكررة في محيط المطار وبينما ترى واشنطن أن مهمتها انتهت في كابل دعت موسكو التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار إلى جانب بكين إلى التركيز على بناء أفغانستان لا يهدده الإرهاب والمخدرات
فما مصير عمليات الإجلاء بعد تركها في عهدة طالبان ؟
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