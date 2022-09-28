ماذا بعد استفتاءات الانضمام إلى روسيا؟

قضي الأمر، وصوتت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا خيرسون وزاباروجيا لصالح الانضمام إلى روسيا باستفتاءات

جرت في ظل الامتثال الكامل لقواعد ومبادئ القانون الدولي بحسب تأكيد وزارة الخارجية الروسية، ووسط ارتياح وانطباع إيجابي من قبل المراقبين الدوليين الذين لم يسجلوا أي انتهاكات.

ولأن ما بعد الاستفتاء ليس كما قبله، فقد حذر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف الولايات المتحدة تقترب من أنها تقترب من حافة خطرة بحديثها عن جواز استخدام كييف للسلاح الغربي في قصف دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ما يجعل الجانب الأمريكي طرفا في النزاع الأوكراني.

فما المؤشرات وراء تأييد المناطق المحررة الانضمام إلى قوام روسيا؟ وما معالم المرحلة المقبلة عقب الاستفتاءات؟

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