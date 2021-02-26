ماجد التركي: 80 ضابطاً سعودياً درسوا في الكليات العسكرية الروسية

ينوي كل من روسيا والمملكة العربية السعودية التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري جديدة وهناك تكليفات رسمية ببدء التفاوض بين الجانبين في هذا الشأن.

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ما هي خيارات تنويع التعاون الروسي السعودي في المجال العسكري؟ وما هي الإشكاليات التي تنهض أمام جهود الرفع بالتعاون العسكري بين موسكو والرياض إلى مستوى آخر؟ هل يمكن أن تتمخض الاتصالات الثنائية في هذا الاتجاه عن نشوء شراكة حقيقية في مجال الدفاع بين روسيا والمملكة؟ ماذا بشأن البنى المعرفية والخدمية الضمانة للوصول إلى هذا الهدف؟ كيف تستقيم شراكة كهذه مع التاريخ الطويل للعلاقات السياسية والعسكرية المتجذرة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية؟

تابعوا تفاصيل ودقائق جديدة جداً عن هذا الموضوع في حوار مع ضيوف "أبعاد روسية" في موسكو والرياض .. رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، المستشار التجاري للشركات والصادرات الروسية ماجد بن عبد العزيز التركي، والخبير والباحث العسكري الروسي فلاديمير يفسييف