100 سد في إثيوبيا بعد سد النهضة.. مصر ترد وتحذر

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إن إثيوبيا ستبني أكثر من مئة سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من البلاد خلال السنة المالية الجديدة.

يأتي ذلك في خضم خلاف متواصل مع مصر والسودان بخصوص الملء الثاني لسد النهضة الاثيوبي الذي تقول اديسا ابابا انه سيتم في موعده مع بدء موسم الأمطار بعد نحو شهر في يوليو المقبل ...

الخارجية المصرية استنكرت التصريحَ الإثيوبي، واعتبرت أنه يعكس نهجا مؤسفا تنتهجه إثيوبيا يتمثل في عدم الالتزام بالقانون الدولي.. بينما شددت وزيرة الخارجية السودانية على ضرورة التوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقي وضمان الشركاء الدوليين..

فإلى يمضي الخلاف مع بدء العد التنازلي للملء الثاني للسد؟

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