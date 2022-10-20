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ليز تراس تستقيل.. ما مصير الاقتصاد البريطاني؟

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خمسة وأربعون يوما كانت كفيلة للإطاحة برئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس من عشرة دوانينغ ستريت بعدما وجدت طريقها إلى الاستقالة خارجة من الباب الضيق إثر تداعيات الخلاف داخل حكومتها

بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة المتحدة.


وفيما يستعد حزب المحافظين في غضون الأسبوع المقبل لانتخاب بديل للمرأة التي وصفتها الصحافة البريطانية بالمتخبطة، يدعو في المقابل زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة فورية مؤكدًا أن حزب المحافظين لم يعد لديه تفويضٌ للحكم وأنه دمر اقتصاد البلاد بحسب تعبيره.
فما قدرة خليفة تراس على إخراج البلاد من ورطتها الاقتصادية؟ ثم ما احتمالات المضي في المستقبل إلى سيناريو الانتخابات المبكرة التي يسعها إليها حزب العمال؟

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