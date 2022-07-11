ليتوانيا توسع القيود.. كيف سترد روسيا؟

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بحثا إمكانية اتخاذ إجراءات مشتركة ردا على قيود ليتوانيا لعبور البضائع نحو مقاطعة كالينينغراد الروسية

من جانبه اقترح حاكم مقاطعة كالينينغراد أنطون آليخانوف فرض حظر كامل على حركة البضائع بين روسيا ودول البلطيق، وذلك ردا على القيود التي فرضتها ليتوانيا على نقل البضائع.

الموقف الروسي أعقب إعلان السلطات الليتوانية توسيع دائرة القيود المفروضة على عبور البضائع من روسيا إلى كالينينغراد لتشمل المزيد من المواد الأساسية كالإسمنت والأخشاب وغيرها.. خطوة فيلينوس التصعيدية تأتي رغم وعود من مفوضية الاتحاد الأوربي بمراجعة قرار منع عبور البضائع إلى كالينينغراد.



فما هي طبيعة الإجراءات الجوابية الروسية المتوقعة؟ وهل يحظى التصعيد الليتواني بدعم شامل من بلدان الاتحاد الأوروبي؟

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