ليبيا.. حل عقدة الانتخابات رهن بحكومة جديدة
حلقة نيوزميكر مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لـ RT:
- رئيس مجلس الدولة الجديد أبدى استعداده للتفاهم والتواصل من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية
- تم تشكيل لجنة 6+6 من مجلسي النواب والدولة لوضع مقترح لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
- مجلس النواب ملزم حسب التعديل الدستوري رقم 13 بإصدار قانون الانتخابات
- يجب أن تكون هناك حكومة واحدة لإجراء الانتخابات بموجب التعديل الدستوري ومخرجات لجنة 6+6
- التوافق بين مجلسي النواب والدولة مستمر ويسير على الوجه المطلوب
- من المتوقع إصدار القوانين الانتخابية حتى نهاية شهر أغسطس وبعدها نشرع في تشكيل الحكومة
- نسعى لتشكيل حكومة وطنية تفرض سيطرتها على جميع مناطق ليبيا وتشرف على الانتخابات في البلاد
- يجب على الحكومة الجديدة تحديد تاريخ الانتخابات خلال 8 أشهر من إقرار القوانين
- الدور الروسي داعم منذ البداية للشرعية المنتخبة في ليبيا
- هناك اتجاه عربي لدعم الليبيين في الخروج من الأزمة ودعم عملية الانتخابات وتوحيد السلطة في البلاد