 
مباشر
نيوزميكر

ليبيا.. حل عقدة الانتخابات رهن بحكومة جديدة

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vufk

حلقة نيوزميكر مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لـ RT:

-      رئيس مجلس الدولة الجديد أبدى استعداده للتفاهم والتواصل من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

-      تم تشكيل لجنة 6+6 من مجلسي النواب والدولة لوضع مقترح لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

-      مجلس النواب ملزم حسب التعديل الدستوري رقم 13 بإصدار قانون الانتخابات

-      يجب أن تكون هناك حكومة واحدة لإجراء الانتخابات بموجب التعديل الدستوري ومخرجات لجنة 6+6 

-      التوافق بين مجلسي النواب والدولة مستمر ويسير على الوجه المطلوب

-      من المتوقع إصدار القوانين الانتخابية حتى نهاية شهر أغسطس وبعدها نشرع في تشكيل الحكومة

-      نسعى لتشكيل حكومة وطنية تفرض سيطرتها على جميع مناطق ليبيا وتشرف على الانتخابات في البلاد

-       يجب على الحكومة الجديدة تحديد تاريخ الانتخابات خلال 8 أشهر من إقرار القوانين

-      الدور الروسي داعم منذ البداية للشرعية المنتخبة في ليبيا 

-      هناك اتجاه عربي لدعم الليبيين في الخروج من الأزمة ودعم عملية الانتخابات وتوحيد السلطة في البلاد

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا