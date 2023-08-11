ليبيا.. حل عقدة الانتخابات رهن بحكومة جديدة

حلقة نيوزميكر مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لـ RT:

- رئيس مجلس الدولة الجديد أبدى استعداده للتفاهم والتواصل من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

- تم تشكيل لجنة 6+6 من مجلسي النواب والدولة لوضع مقترح لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

- مجلس النواب ملزم حسب التعديل الدستوري رقم 13 بإصدار قانون الانتخابات

- يجب أن تكون هناك حكومة واحدة لإجراء الانتخابات بموجب التعديل الدستوري ومخرجات لجنة 6+6

- التوافق بين مجلسي النواب والدولة مستمر ويسير على الوجه المطلوب

- من المتوقع إصدار القوانين الانتخابية حتى نهاية شهر أغسطس وبعدها نشرع في تشكيل الحكومة

- نسعى لتشكيل حكومة وطنية تفرض سيطرتها على جميع مناطق ليبيا وتشرف على الانتخابات في البلاد

- يجب على الحكومة الجديدة تحديد تاريخ الانتخابات خلال 8 أشهر من إقرار القوانين

- الدور الروسي داعم منذ البداية للشرعية المنتخبة في ليبيا

- هناك اتجاه عربي لدعم الليبيين في الخروج من الأزمة ودعم عملية الانتخابات وتوحيد السلطة في البلاد