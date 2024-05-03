لم يبق سوى قطع العلاقات.. تركيا توقف التجارة مع إسرائيل

يوماً تلو آخر تزداد عزلة إسرائيل الدولية، على ضوء ما ترتكبه في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، والفعل اليوم لتركيا.

يعلن الرئيس التركي قطعاً كاملاً للعلاقات التجارية مع إسرائيل، في خطوةٍ كانت لازمةً كما يقول. حجم التجارة بين أنقرةَ وتلِّ أبيب كان 9.5 مليار دولار سنويا، ويفترض أن ينزل إلى الصفر الآن، وأنقرةُ تؤكد أن لا عودة عن هذه الخطوة إلا بضمان حياة أهالي غزة، أمناً ومساعدات. ألحقت تركيا هذه الخطوة بقرار الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، لتثور هنا ثائرة تل أبيب. سارعت للمكابرة وأعلنت أنها ستمنع العلاقات التجارية بين تركيا والفلسطينيين في الضفة والقطاع. وهذه المكابرة مهما طالت، إلا أنها لا يبدو أنها ستنفع إسرائيل.. فهي تعرف أنها استراتيجياً في وضع لا تحسد عليه.. فقدتِ الردعَ، ودخلتْ حرباً لا تستطيع الانتصار فيها.. تحاصِرُها أحزمةُ صواريخَ من إيران مروراً باليمن والعراق وسوريا ولبنان وحتى غزة.. باتت بحاجة لحماية مباشرة من الجيوش الغربية مجتمعةً.. لا تقل خطراً خسارتُها صورَتَها أمام العالم.. وها هي تفقد تدريجياً علاقاتها، أللهمَّ إلا مع النخبة الغربية..

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