لماذا يسعى الغرب لإشعال نزاعات بمحيط روسيا؟

خلال اجتماعه برؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات لرابطة الدول المستقلة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن احتمال اندلاع النزاعات في العالم وعلى المستوى الإقليمي لا يزال مرتفعًا للغاية، مشيرًا إلى ظهور أخطار وتحديات جديدة للأمن الجماعي نتيجة للتوتر الحاد للمواجهة الجيوسياسية العالمية.

وفي معرض حديثه عن الأزمة الأوكرانية، شدد بوتين على أن أوكرانيا فقدت سيادتها وأصبحت أداة في يد السياسة الخارجية الأمريكية، مضيفًا أن واشنطن تستخدم كييف لضرب روسيا والدولة الموحدة مع بيلاروس، وضد منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة.

فبأي شكل يمكن فهم مسار التوترات والصراعات العالمية في المرحلة المقبلة؟ وما هي أدوات روسيا وحلفاؤها في مواجهة هذه التحديات؟

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